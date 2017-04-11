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Ahmet Çakar'dan bomba iddia! Sneijder ile Tudor birbirine girdi

Beyaz TV yorumcularından Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçından sonra Sneijder ile Tudor'un arasında ağır bir kavga olayının yaşandığını iddia etti.

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Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programında yorum yapan Ahmet Çakar, Galatasaray ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü ile bir kaç oyuncu arasında küfürleşmeye varan gerilim yaşandığı, tarafların birbirlerinin üzerine yürüdüğünü belirten Çakar, olayın fiziksel temas boyutuna ulaşmadığını dile getirdi. 

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK

Başakşehir yenilgisi sonrası Fatih Terim Stadı soyunma odalarında yaşanan tartışmanın detayları ortaya çıktı. Ligde 2 haftadır yedek bırakılmasına sinirlenen Sneijder'in maçın ardından Tudor'a tepki gösterdiği belirtildi.

Hollandalı yıldızın Hırvat teknik adamla sert bir tartışma yaşadığı ve Tudor'a yönelik, "Benim diğer futbolculardan hiçbir farkım yok. Ben neden sonradan oyuna giriyorum? Bu takımı sen bu hale getirdin" diye bağırdığı öğrenildi. Hırvat teknik adamın buna karşılık "Burada kararları ben veririm" cevabını verirken, Galatasaray soyunma odasında kramponların fırlatıldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların soyunma odasından yükselen seslerin ardından Başakşehirli yöneticilerin oraya yönelmesinin ardından, Sneijder ile Tudor arasındaki tartışmayı Ahmet Çalık, Yasin Öztekin ve Selçuk İnan'ın araya girerek yatıştırdığı ifade edildi.

Öte yandan Çakar, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile ilgili kendisine ulaşan çarpıcı bir bilgiyi de paylaştı. Yakın çevresine konuşan Sneijder'in, başkan Dursun Özbek ve yönetimin kendisini takımdan göndermek için Tudor üzerinden yıldırma politikası izlediğini söylediğini dile getirdi. Çakar, tecrübeli yıldızın ise forma şansı bulsa da bulamasa da, sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ve parasını alacağını söylediğini ifade etti. 

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