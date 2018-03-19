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Galatasaray'da keyifler yerinde...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile derbide karşılaşan Galatasaray'da moraller yerinde...

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Teknik direktör Fatih Terim'in, lider olarak gidilen Kadıköy deplasmanında oynanan oyundan son derece memnun olduğu öğrenildi.

Oyuncularının ortaya koyduğu performansı beğenen tecrübeli teknik adam, zorlu maçlar öncesi milli takım arasında takımına 3 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı akşam antrenmanıyla Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. 

Derbide sahaya ilk 11'de çıkan ve oyunda kaldığı 60 dakika boyunca kusursuz bir performans sergileyen Fernando'nun ise teknik ekipten tam not aldığı öğrenildi. 

Öte yandan Galatasaray'da Eren Derdiyok'un beklenenden erken dönmesi zorlu haftalar öncesi teknik direktör Fatih Terim'in elini güçlendirdi. 

Galatasaray sağlık ekibi tıpkı Fernando, Latovlevici ve Denayer'de olduğu gibi Eren Derdiyok'u da yoğun mesai harcayarak kısa sürede formasına kavuşturdu.

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