Galatasaray'da kulüp merkezi ve şubelerin toplam gelirleri 83 milyon TL’den 115 milyon TL’ye revize edildi

GALATASARAY’IN 29 Eylül’de yapılacak olağanüstü genel kurulunda görüşülecek ‘Revize Bütçe Tasarısı ve Gerekçeleri’ geçtiğimz günlerde Sarı-Kırmızılı üyelere gönderildi. Derneğe bağlı kurumların gelir ve giderlerinin revize edildiği tabloda futbol takımı yok. Buna rağmen öngörülen açık 262 milyon TL ile ürkütücü bir miktar. Genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak söz konusu revize bütçede Futbol Okulları dışında ‘Kar’ eden tek bir şubenin bile olmadığı göze çarpıyor. Daha önce onaylanan bütçeye göre kulüp merkezinin gelirlerinde bile 0.7 milyon TL’lik bir düşüş var.

KARA DELİK KUR VE FAİZ GİDERİ

Kulüp merkezi ve şubelerin toplam gelirleri 83 milyon TL’den 115 milyon TL’ye revize edilirken, 31.1 milyon TL’lik bir artış öngörülüyor. Buna karşılık giderler de 81 milyon TL’den 116 milyon TL’ye yükseliyor ve zarar 35.7 milyon TL olarak göze çarpıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün en büyük kara deliğini ise faiz ve kur zararları oluşturuyor. Kur farkı giderlerinden kaynaklanan zarar 19 milyon TL’den, 114 milyon TL’ye revize edilirken, 94 milyon TL’lik bir fark oluşuyor. Faiz giderleri de 52 milyon TL’den 125’e çıkıyor. Buradaki fark ise 73 milyon TL.

HAYALLER KAR, KÜLLİYEN ZARAR

Bu tabloya göre faiz ve kur zararı 167 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Sportif A.Ş’nin faiz giderleri de 62 milyon TL ile yüklü bir miktar oluşturuyor. Tabloda yer alan toplam gelir 115 milyon TL olarak dikkat çekiyor. Giderler ise 377 milyon TL olarak öngörülüyor. Aradaki fark 262 milyon TL şeklinde yüklü bir faturayı ortaya çıkartıyor. Bu kötü tablo, Sarı-Kırmızılı kulübün zararlarını revize edip, karlı bir kuruma dönüştürme hayallerinin çok kolay olmadığını da gözler önüne seriyor.

(Aksam)