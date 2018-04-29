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Galatasaray'da Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da beklenmedik sakatlandık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki bir pozisyon sonrasında yer kaldı. İki, üç dakika saha kenarında tedavi gören Mariano, oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim, müsabakanın 21. dakikasında Brezilyalı futbolcunun yerine Martin Linnes’e görev verdi. 

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