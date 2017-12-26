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Galatasaray'da masör Cenk Akkaya'nın görevine son verildi

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve getirilmesiyle birlikte Florya'daki değişim adına ayrılıklarda yaşanmaya başladı.

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Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi start alırken Florya'da bir ayrılık daha yaşandı. 4 yıldır Galatasaray A Takım masörü olan Cenk Akkaya ile Fatih Terim çalışmak istemedi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'da yaptığı değişiklikler 

Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya giren isim olan Cenk Akkaya, Göztepe maçından önce Terim'in kararı ile Galatasaray A Takımındaki görevinden alındı.

KABUK DEĞİŞİMİ

Cenk Akkaya'dan sonra Florya A Takım Medya Direktörü Hasan Tankaya ile de Terim'in isteği üzerine yollarını ayıracak olan Galatasaray'da kabuk değişimi tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda devam edecek.

 

Cenk Akkaya'nın 2 ay önce gerçekleşen düğününe Galatasaray futbol takımının tamamı katılmıştı. (Futbol Arena)

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