Galatasaray'da Riekerink dönemi sona erdi! Özbek açıkladı

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink dönemi resmen sona erdi! Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı sona erdi; başkan Dursun Özbek açıklama yaptı.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde; "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Yönetim kurulu toplantımız vardı, dün de bir açıklamada bulundum. Galatasaray'ın performansı ve durumu ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Galatasaray'ın başarısı için sayın Riekerink ile yollarımızı ayırdık, kendisine bu durumu ilettik. Teknik direktör çalışmalarına Çarşamba gününden itibaren başlayacağız. Sneijder takımdaki en önemli profesyonel, takımdaki en önemli oyuncularımızdan biri. Boşta olan ya da sözleşmesi müsait olan teknik adamlar ile görüşeceğiz. En kısa süre içerisinde teknik direktörümüzü açıklamak istiyoruz. Igor Tudor konusunda bir açıklama yapmak istemiyorum, çalışmalarımız Çarşamba günü başlayacak. Bu toplantıda sadece Riekerink'in durumunu değerlendirdik ve nihai bir karar vardık. Riekerink'in alt yapımızdaki görevine devam edip etmeyeceği belli değilBen taraftarlardan sadece bu şampiyonluk yolunda hep beraber olmamızı istiyorum"