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Galatasaray'da rota yeniden Imbula

Ndiaye’de istediği sonuca henüz ulaşamayan Aslan, geçen sezon Fransa’da Toulouse’da kiralık oynayan Kongo asıllı Fransız ön libero için 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

  • StarSpor
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ORTA sahasını kaliteli bir oyuncuyla takviye etmek isteyen Galatasaray önceliği Stoke City’de oynayan eski oyuncusu Badou Ndiaye’ye vermişti. Ndiaye ile her konuda anlaşan Cim-Bom, Stoke City’yi kiralama konusunda ikna edemişti. İngiliz kulübü bu oyuncuyu bonservisiyle satıp para kazanmak istediğini Galatasaray’a bildirmişti. Ndiaye’ye Premier Lig’den tekliflerin olması Sarı-Kırmızılı yöneticilerin  planlarını bozdu.

ONU G.SARAY’A KİRALAYIN

Bunun üzerine Cim-Bom, Badou Ndiaye transferini şimdilik rafa kaldırarak rotasını aynı kulüpten daha önce de istediği ön libero Giannelli Imbula’ya çevirdi. 25 yaşındaki oyuncuyla yıllığı 1.8 milyon eurodan el sıkışan Aslan’ın yöneticileri, Stoke City’ye de 2 milyon euroluk kiralama teklifinde bulundu. Premier Lig ekibinin kiralama teklifine sıcak baktığı tarafların opsiyon rakamı üzerinde kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.

ASLAN’A GELMEYE SICAK BAKIYOR 

İmbula’nın ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımda hem İmbula hem de Ndiaye’den biri transfer edilemezse bu kez Empolili İsmael Bennacer için girişimde bulunucağı vurgulandı. Bu arada sol bek Carole’ün satılması durumunda Fatih Terim bir sol bek alınmasını istedi. Aslan’da bu bölge için adı geçen isimler İtalya’nın Lazio takımından Radu ile Lukaku.

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