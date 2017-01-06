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Galatasaray'da sağlam tek kaleci Ahmet Şen!

Galatasaray'da Muslera'nın el serçe parmağında çıkık, yedek kaleci Cenk Gönen'in sol dizinde ise yırtık tespit edildi. Aslan'ın 3. kalecisi Eray İşcan da akşam idmanında sakatlandı. Galatasaray kadrosunda sağlam kalan tek kaleci, Galatasaray U21 takımının kalecisi Batuhan Ahmet Şen oldu.

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Galatasaray'da son yıllarda kazanılan başarılarda en büyük pay sahibi olan oyunculardan Fernando Muslera'nın el serçe parmağında çıkık, yedek kaleci Cenk Gönen'in sol dizinde ise yırtık tespit edildi. Bir kötü haberde akşam saatlerinde geldi. Aslan'ın 3. kalecisi Eray İşcan da akşam idmanında sakatlandı.
 
Galatasaray'da kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan aynı anda sakat durumda. Sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın el parmağında kırık olduğu açıklandı.
 
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktoru Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın, tomografi tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
 
Galatasaray'ın diğer kalecisi Cenk Gönen sol dizinde menisküs yırtığı bulunduğu için ameliyat edildi. Çalışmalara başlayan Cenk, ligin ikinci yarısındaki ikinci mücadele olan Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilecek. Sarı-kırmızılıların üçüncü kalecisi Eray İşcan da arka adalesinden sakatlandı.Ayak altında sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ederken, 1 hafta içinde saha çalışmalarına başlayacak.
 
SAĞLAM TEK KALECİ AHMET ŞEN
 
Muslera, Cenk ve Eray'ın sakatlıklarının ardından Galatasaray kadrosunda sağlam kalan tek kaleci, Galatasaray U21 takımının kalecisi Batuhan Ahmet Şen oldu.
 
(Sabah)

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