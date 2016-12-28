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Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray'ın Tuzlaspor ile oynadığı maçın 30. dakikasında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon bekleneni veremeyen ve devre arası transfer döneminde satılması gündemde olan Luis Cavanda, Tuzlaspor ile oynanan maçın 30. dakikasında ceza sahasında yerde kaldı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Cavanda kenara geldi ve oyuna devam edemedi. Adelesinde çekme tespit edilen Luis Cavanda'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına yansıyan haberlerde Sunderland'in Cavanda ile ilgilendiği belirtilmişti. Ayrıca Spor Toto Süper Lig'den de birkaç takımın Cavanda'yı kiralık olarak transfer etmek istediği biliniyor.

Galatasaray'da sakatlanan Cavanda yerine 34. dakikada Lionel Carole oyuna dahil oldu.

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