Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaraylı yöneticiler Selçuk İnan'ı Çin kulüplerine önerdi

Galatasaraylı yöneticilerin, Podolski ve Sneijder transferi nedeniyle görüştükleri menajerler vasıtasıyla Selçuk İnan'ı Çin kulüplerine önerdikleri ortaya çıktı.

  • Habertürk
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.
 
Galatasaraylı yöneticilerin daha öncesinde Burak Yılmaz’ın yakın arkadaşı olan takım kaptanı Selçuk İnan’ı da Çin kulübüne teklif ettikleri ortaya çıktı.
 
Çinliler’in, sadece Sneijder’la ilgilenip menajeri ile temasa geçtikleri, ancak Hollandalı yıldızın oldukça yüksek bir bedel talep etmesiyle bu transferin askıya alındığı ortaya çıktı.
 
Daha önce başkan Dursun Özbek “Çin’den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz” derken, yönetici Levent Nazifoğlu da “Podolski’ye Çin’den teklif var. Sneijder’la da ilgileniyorlar” ifadelerini kullanmıştı.
 
Selçuk konusunda “Şu an için o bölgelere ihtiyacımız yok” yanıtını veren Beijingli idareciler, son olarak Podolski’yi de transfer etmeyi planlamadıklarını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte hesaplar şaştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA