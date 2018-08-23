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Galatasaray'da Serdar Aziz ve Nagatomo sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
 
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanlardan ilki salonda kuvvete yönelik yapıldı.
 
Sahada gerçekleştirilen günün ikinci idmanı ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Topla ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda 5'e 5 dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda 10'a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
 
Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un tedavisine devam edildi. Serdar Aziz ve Yuto Nagatomo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
 
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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