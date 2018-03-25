Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı Galatasaray Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.