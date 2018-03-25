Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Galatasaray Spor Kulübü resmi Twitter hesabından Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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