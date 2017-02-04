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Galatasaray'da Sneijder depremi! 4.dakikada...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Sneijder sakatlandı.

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Galatasaray'da Wesley Sneijder ve Selçuk İnan şoku! Başakşehir - Galatasaray maçının hemen başında sarı-kırmızılılar adına büyük bir şok yaşandı.

Başakşehir - Galatasaray maçının başlamasının ardından kısa bir süre sonra Wesley Sneijder sakatlık yaşadı. Sağ ayak arka baldırını tutan Sneijder, değişiklik işaretini yapmasının ardından kenara sinirli bir şekilde 'Çabuk olun' uyarısında bulundu. Kendini yere bırakan Sneijder, maçın 5. dakikasında sekerek oyundan çıktı.

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in oyundan çıkmasının ardından Josue kısa sürede ısınmak zorunda kaldı. Josue ısınma hareketlerini tamamlamasının ardından 7. dakikada oyuna dahil oldu. Sneijder sağ ön üst adalesinin zorlandığı ve durumunun çelikecel MR sonrasında belli olacağı öğrenildi.

Karşılaşmada Galatasaray adına bir sakatlık daha yaşandı. Başakşehir karşısında Galatasaray'da sakatlanan bir diğer isim Selçuk İnan oldu. Sneijder gibi adale sakatlığı yaşayan Selçuk İnan maçın 51. dakikasında yerini Erden Derdiyok'a bıraktı. 

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