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Alp Yalman istifa etti Dursun Özbek kabul etmedi

Galatasaray Sportif A.Ş.’de uzun süredir görev yapan Alp Yalman’ın kısa bir süre önce istifa ettiği ancak Dursun Özbek’in bu istifayı kabul etmediği ortaya çıktı.

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Yapılan söylemler, yanlış transfer görüşmeleri, sonuçlanan transfer imzaları üzerine Alp Yalman, Başkan Dursun Özbek’e, “Ben görevi bırakıyorum artık bu görevde olmak istemiyorum ve istifa ediyorum.” teklifinde bulunduğu ve Dursun Özbek’in, Yalman’ın bu istifa teklifinin ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.
 
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Alp Yalman’ın istifa teklinin ardından deneyimli yönetici Yalman’a, “Alp Ağabey şimdi istifa edersen camia içinde yanlış anlamalara neden olabilir. Sen bana 1 ay süre ver. İstifanı kabul etmem mümkün değil.” diyerek Alp Yalman’ın istifasını kabul etmedi.

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