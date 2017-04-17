Galatasaray'da Tibor Pleiss sakatlandı

Suriye sınırında coşkulu referandum sevinci

PYD kontrolündeki Suriye"nin Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar"da, sandıktan çıkan evet oyları, "Kahraolsun PKK" sloganları ile coşkulu bir şekilde kutlandı. Vatandaşların yoğun katılımı vardı.