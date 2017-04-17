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Galatasaray'da Tibor Pleiss sakatlandı

Galatasaray Odeabank'ın Alman pivotu Tibor Pleiss dizinden sakatlandı.

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EuroLeague defterini kapattıktan sonra lige odaklanan Galatasaray Odeabank’ta Tibor Pleiss üzüntüsü yaşanıyor.

Galatasaray Odeabank'ın Alman pivotu Tibor Pleiss, dizinden sakatlandı. Ülkesi Almanya'da kontrolde bulunan 28 yaşındaki pivot ameliyat olması gerekmesi durmunda sezonu kapatabilir. Pleiss'in ameliyatının gerekmemesi durumunda ise 2-3 hafta parkelerden uzakta kalacak. (beIN Sports)

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