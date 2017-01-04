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Galatasaray'ın stoperde yeni gözdesi: Daniel Ayala

Cimbom'un stoper transferi yılan hikayesine döndü.

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Serdar Aziz'in sezonu büyük ölçüde kapatması, Aurelien Chedjou'nun Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harıl harıl yeni savunmacı arıyordu. Ahmet Çalık işi dün yattı. Aslan bir süredir ilgilendiği Vitor Hugo konusunda da ilerleme sağlayamadı.
 
6 MAÇTA 1 GOL ATTI
 
Hedefteki isim M'Boro forması giyen Daniel Ayala. 1.90 boyundaki İspanyol stoperin bonservisi 2 milyon euro. 26 yaşındaki stoper bu sezon Premier Lig'de 6 maçta oynadı, 1 golü bulunuyor. Bu arada Denayer de yeniden gündemde.
 
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