Galatasaray'ın stoperde yeni gözdesi: Daniel Ayala
Cimbom'un stoper transferi yılan hikayesine döndü.
Serdar Aziz'in sezonu büyük ölçüde kapatması, Aurelien Chedjou'nun Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harıl harıl yeni savunmacı arıyordu. Ahmet Çalık işi dün yattı. Aslan bir süredir ilgilendiği Vitor Hugo konusunda da ilerleme sağlayamadı.
6 MAÇTA 1 GOL ATTI
Hedefteki isim M'Boro forması giyen Daniel Ayala. 1.90 boyundaki İspanyol stoperin bonservisi 2 milyon euro. 26 yaşındaki stoper bu sezon Premier Lig'de 6 maçta oynadı, 1 golü bulunuyor. Bu arada Denayer de yeniden gündemde.
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