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Galatasaray'da Süper Kupa hazırlığı

Galatasaray, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile Konya'da yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile Konya'da yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların bireysel açma ve germe çalışması yaptığı bildirildi.
 
Ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı ifade edildi. Yunanistan'ın AEK takımı ile yapılan hazırlık maçında forma giyen futbolculardan Maicon Roque, Serdar Aziz, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Yuto Nagatomo'nun bu bölümün ardından yenilenme çalışması yaparak idmanı tamamladığı, diğer oyuncuların yer aldığı grubun ise antrenmana sınırlı alanda çift kale pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi.
 
Sarı-kırmızılı oyuncuların, idmanın son bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Galatasaray, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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