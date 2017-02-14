Galatasaray'ın yeni teknik direktör arayışları sırasında Mancini ismi de gündeme geldi

Galatasaray yönetimi, 16.00'da yönetim kurulu toplantısı yaptı.

Bu sırada yeni teknik adam arayışlarında flaş bir isim ortaya atıldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, yönetimin gündemine geldi. Ancak İtalyan teknik adama ulaşmaya çalışan sarı kırmızılılar, yanıt alamadı.

ŞAŞ, ÇETİNER VE KORKMAZ'A ÖZBEK'TEN VETO

Yerli teknik direktörler konusunda ise uygun bir isim bulunamadı. Bazı yöneticiler Hasan Şaş, Raşit Çetiner ve Bülent Korkmaz isimlerini öne sürse de başkan Dursun Özbek tarafından kabul edilmedi.

"EN DOĞRU İSİM IGOR TUDOR"

Toplantıda başkan Dursun Özbek, en doğru ismin Kardemir Karabükspor ile başarılı bir sezon geçiren Igor Tudor olduğunu ifade etti.

Hırvat teknik adamın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelindi. Tudor'un da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakmasıyla 1.5 yıllık prensip anlaşmasına varıldı. (NTV SPOR)