Galatasaray'da Tarık Çamdal kadro dışı kaldı

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Senelik 2 milyon Euro kazanan Tolga Ciğerci'nin kontratının karşılıklı anlaşarak feshedilmesi sonrası gözler malum isme çevrildi. Galatasaray yönetiminin takımda istenmediğini söylemesi sonrasında kazandığı yüksek yıllık ücrete rağmen tereddüt etmeden kontratını fesheden Tolga Ciğerci sonrası sarı kırmızılı taraftarların Tarık Çamdal'a tepkisi bir kat daha arttı.

Sözleşmesinin bitimine bir sene kala 2 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkartarak kontratını fesheden Tolga Ciğerci, Galatasaraylı taraftarlardan takdir topladı. 1.7 milyon Euro'luk garanti ücretinden bir türlü vazgeçmeyerek genç takımla antremana çıkmak pahasına takımda kalan Tarık Çamdal'a ise tepkiler büyüyor. Galatasaray yönetimi ise bu duruma çare olarak Tarık Çamdal'a TFF'de lisans çıkartmadı. Galatasaray'ın federasyona bildirdiği listede yer alamayarak bu sene resmi maçlara çıkma şansını kaybeden Tarık Çamdal'ın bu duruma nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

Tarık Çamdal, 2014 yazında Eskişehirspor'dan 4,5 milyon Euro'ya transfer olduğu Galatasaray'da bugüne kadar bonuslar hariç 7 milyon Euro kazanırken 42 maça çıkıp gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Tarık Çamdal'dan yönetimi şoke eden yanıt

Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray'da yönetim Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshi için masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Tarık Çamdal'a,' 600 bin € verelim, sözleşmeni feshet" önerisinde bulundu. Galatasaray'dan 1 milyon 605 bin euro kazanan tarık Çamdal, "Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim" dedi.