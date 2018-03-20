Galatasaray'da tek hedef Trabzonspor maçında galibiyet

EKONOMİK anlamda UEFA ile başı dertte olan ve sezon sonunda kazanılacak şampiyonlukla çok önemli bir gelirin kapısını açacak olan G.Saray, hedefe kilitlendi. Sarı-Kırmızılı camia, Fatih Terim’in takımın başına geçmesinin ardından adeta tek vücut oldu. Terim’den sonra taraftarların pek de sevemediği Dursun Özbek’in koltuğunu Mustafa Cengiz’e devretmesi, yapılan #YellowFriday kampanyası, iç saha maçlarında tribünlerin tıklım tıklım dolması ve TT Stadı’ndaki Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan idmanda 28 bin taraftarın gelmesi camiayı birleştirdi. Aslan’ın iki hafta önce son anlarda gelen Konya galibiyeti ve Kadıköy’de F.Bahçe’ye yenilmemesi de herkesi iyice havaya soktu.

TRABZON’LA ŞANSSIZLIK KIRILMALI

G.Saray’da moral ve motivasyon, önceki gün Başakşehir’in Beşiktaş’ı yenmesiyle daha da arttı. Nedeni ise Beşiktaş’ın en güçlü rakip olarak görülmesiydi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 27. haftada Türk Telekom Stadı’nda Trabzonspor ile oynanacak dev maçı iple çekerken, milli aranın gelmesinden hiç memnun olmadı. Camiada 1 haftalık milli aranın takımı olumsuz yönde etkileyeceği görüşü olsa da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibinin ipleri sıkı tutacağına güven tam. Camiada Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte büyük maçlarda son dönemde alınan olumsuz sonuçların kırılması hedefleniyor. Aslan, evinde Bordo-Mavililer’i devirerek hem liderliğini korumak hem de ilk karşılaşmanın rövanşını almak istiyor.

İÇERİDE OYNAMAK BÜYÜK AVANTAJ

Cim-Bom sezonun ilk yarısında Trabzonspor’a 2-1, Başakşehir’e 5-1, Beşiktaş’a 3-0 yenilmişti. Ancak bu karşılaşmaların tamamı deplasmanda oynanmıştı ve G.Saray yeni kurulan bir takımdan oluşuyordu. Bu sezon iç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 12’sini kazanan 1’inde (F.Bahçe) berabere kalan G.Saray, saha ve seyirci avantajını en güçlü kullanan ekip oldu. Taraftarların oluşturduğu baskı ile rakiplere sahayı dar eden Sarı-Kırmızılar’da Yönetim, artık her maça en az 45 bin kişinin gelmesini bekliyor. İdareciler, iç sahadaki maçların şampiyonluk kupasını getireceğini söylüyor.

(Aksam)