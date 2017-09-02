Galatasaray'da temizlik operasyonu devam edecek
Galatasaray şu ana kadar 12 oyuncuyu resmen takımdan gönderdi. Sarı kırmızılı ekip bu ayrılıkların ardından önemli bir miktarı kasasına koydu.
Bruma, Podolski, Semih, Salih ve Cenk'i satan Galatasaray, Chedjou, Sabri ve Josue'nin sözleşmelerini yenilemedi, Sneijder'le yollarını ayırdı, Carole ve Cavanda'yı da kiralık olarak yolladı.
Sarı-kırmızılı kulüp 12 oyuncusuna 17.6 milyon Euro maaş ödemekten kurtuldu, kiralama bedeli ve bonservis ücretleri ile kasasına 17.7 milyon Euro koydu.
Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona eriyor ve 35.3 milyon Euro'luk bu operasyon Hakan Balta, De Jong, Donk, Tarık Çamdal, Emrah Başsan, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile devam edecek.
(Sabah)
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