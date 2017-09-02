Galatasaray'da temizlik operasyonu devam edecek

Bruma, Podolski, Semih, Salih ve Cenk'i satan Galatasaray, Chedjou, Sabri ve Josue'nin sözleşmelerini yenilemedi, Sneijder'le yollarını ayırdı, Carole ve Cavanda'yı da kiralık olarak yolladı.

Sarı-kırmızılı kulüp 12 oyuncusuna 17.6 milyon Euro maaş ödemekten kurtuldu, kiralama bedeli ve bonservis ücretleri ile kasasına 17.7 milyon Euro koydu.

Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de sona eriyor ve 35.3 milyon Euro'luk bu operasyon Hakan Balta, De Jong, Donk, Tarık Çamdal, Emrah Başsan, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile devam edecek.

(Sabah)