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Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale maç ve dar alanda oyunlar oynandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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