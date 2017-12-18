Galatasaray'da Tudor'la yollar ayrıldı

Galatasaray yönetimi, aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayırdı.

GALATASARAY AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ

Şirketimizin 18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İgor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

10.5 ay görev yaptı

Hırvat teknik 15 Şubat 2017'de Galatasaray'ın başına geçmişti. Tudor özellikle derbilerde aldığı başarısız sonuçların ardından eleştirilere hedef olmuştu.

Galatasaray 400 bin euro tazminat ödeyecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in talimatı üzerine kulüp avukatları Igor Tudor'un fesih sözleşmesi hazırladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Tudor'a 400 bin euro tazminat ödeyecek.

Dursun Özbek'i erken seçime götüren olay!

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasına sebep olan toplantıda hayli sert tartışmalar yaşandı.

Fatih Terim'i istemeyen 4 yönetici istifa tehdidinde bulununca Dursun Özbek erken seçim kararı aldı.

Galatasaray yönetimi Mayıs'ta yapılması beklenen seçimi 13 Ocak ya da 20 Ocak 2018 tarihinde yapmaya karar verdi.

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini büyük oranda değiştirerek seçime girmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan bilgilendirme

Galatasaray Kulübü başkan Dursun Özbek'in yarın 13.00'te basın toplantısı yapacağını resmi siteden açıklama yaptı.

"Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konu ile ilgili olarak 19 Aralık 2017 Salı günü saat 13:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapacaktır."