Galatasaray'da yeni Rodrigues aranıyor!
G.Saray, İngiliz ekiplerinin ısrarla istediği yıldız futbolcunun yerini doldurmak için tüm dünyayı tarıyor.
BU sezon gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Garry Rodrigues, devre arasında şampiyonluk hedefi yüzünden takımda tutulmuştu. Başta İngiliz ekipleri West Ham, Everton ve Newcastle olmak üzere birçok talibi bulunan 27 yaşındaki yıldızın yaz aylarında yüksek bir borservis bedeli karşılığında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Onun boşluğunu doldurmak için de çalışmalar şimdiden başladı. Elmander, Kuzey Avrupa’yı karış karış tarıyor.
3.5 MİLYONA ALINMIŞTI
Eboue ise Afrika’da onun ayarında bir futbolcu bakıyor. Aynı zamanda Scout ekibi de tüm dünyada tarama yapıyor. Rodrigues PAOK’tan sadece 3.5 milyon euroya alınmıştı.
(Akşam)
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