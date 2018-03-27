Galatasaray'da yönetim kurulu atamasında Serdar Güzelaydın hatası

Galatasaray'ın Sportif AŞ yönetim kurulu için yaptığı açıklamada yapılan büyük hata dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray, Sportif AŞ Yönetim Kurulu atamaları için bir açıklama uaparken, bu açıklamada Dursun Özbek döneminde görev alan ve seçim sonrası istifasını veren Serdar Güzelaydın da yer aldı.

Yapılan açıklamada Okan Böke yerine Serdar Güzelaydın'a yer verilmesi nedeniyle şimdi nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuş durumda.

Resmi duyuru olduğu için Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda adı geçen Serdar Güzelaydın ya istifa edecek, ya da yönetim kurulundaki yerini koruyacak.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama...