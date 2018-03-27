Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da yönetim kurulu atamasında Serdar Güzelaydın hatası

Galatasaray, Sportif AŞ yönetim kuruluyla ilgili açıklamasında büyük bir hata yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Sportif AŞ yönetim kurulu için yaptığı açıklamada yapılan büyük hata dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray, Sportif AŞ Yönetim Kurulu atamaları için bir açıklama uaparken, bu açıklamada Dursun Özbek döneminde görev alan ve seçim sonrası istifasını veren Serdar Güzelaydın da yer aldı.

Yapılan açıklamada Okan Böke yerine Serdar Güzelaydın'a yer verilmesi nedeniyle şimdi nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuş durumda.

Resmi duyuru olduğu için Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda adı geçen Serdar Güzelaydın ya istifa edecek, ya da yönetim kurulundaki yerini koruyacak.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama...

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuryeden akılalmaz tavır! Pizzaya tükürüp cep telefonuna kaydetti

Kuryeden akılalmaz tavır! Pizzaya tükürüp cep telefonuna kaydetti

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA