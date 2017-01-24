Volkan Pala, İnegölspor'a kiralandı
Galatasaray Kulübü genç golcüsü Volkan Pala'yı İnegölspor'a kiraladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray genç futbolcusu Volkan Pala'nın sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray genç futbolcusu Volkan Pala'nın sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
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