Galatasaray'dan Andre Silva için resmi teklif

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı Kırmızılı ekibin Milan'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Portekizli golcü Andre Silva'yı kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Milan'ın sportif direktörü Massimo Mirabelli, ülkesinde yaptığı açıklamada 22 yaşındaki golcüye büyük yatırım yaptıklarını belirtirken oyuncunun Avrupa'nın önemli bir kulübünde oynamasına da sıcak baktıklarını kaydetti.

Mirabelli, bununla birlikte Silva için Wolverhampton Wanderers ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını da doğruladı.

İtalyan devinin Porto'dan 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Silva, geçtiğimiz sezon Kırmızı Siyahlı ekiple 40 maçta 10 kez fileleri sarsmıştı.

(Fanatik)