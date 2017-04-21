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Dursun Özbek: Balotelli için bir girişimimiz yok

Galatasaray'da Mario Balotelli transferi ile ilgili en yetkili isim olan Dursun Özbek'ten açıklama geldi. İşte Galatasaray'dan transfer açıklaması...

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde İtalya basınında gündeme getirilen Mario Balotelli transferi iddiaları ile ilgili konuştu. Özbek, Balotelli ile ilgili herhangi bir girişimleri olmadıklarını söyledi.

Balotelli iddialarını, geçen sezon başındaki Ibrahimovic söylentilerine benzettiğini kaydeden Dursun Özbek, "Basında Balotelli haberleri çıkıyor. Balotelli haberleri, daha önce çıkan Ibrahimovic transfer haberine benziyor. Geçen gün bir arkadaş aradı. Ibrahimovic ile Balotelli'nin menajerleri aynı. Pazarlama faaliyetleri için yapılıyor. Geçen sene Ibrahimovic haberleri çok canımızı yaktı. Bizim de acemiliğimize geldi. Şimdi baştan söyleyeyim, bizim Balotelli için bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

RMC RADYOSU: "G.SARAY BALOTELLI İLE GÖRÜŞTÜ"

Fransa'nın RMC radyosu, Galatasaray'ın Balotelli ile görüştüğünü iddia etmişti. Radyonun aktardığı haberde, Galatasaray'da yetkililerin Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüştüğünü kaydetti ve son kararın sezon sonuna bırakıldığını aktardı.

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