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Galatasaray'dan ayrılan Deon Thompson Kızılyıldız'da

Galatasaray'ın bugün sözleşmesini feshettiği Deon Thompson, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla anlaştı.

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Galatasaray Odeabank ile sözleşmesini karşılıklı fesheden ABD'li uzun forvet Deon Thompson, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
 
Sırp kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcu Deon Thompson ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.
 
Thompson, bu sezon formasını giydiği Galatasaray Odeabank ile THY Avrupa Ligi'nde 13 maçta oynadı ve 4,4 sayı ile 2,3 ribaunt ortalaması tutturdu.
 
THY Avrupa Ligi'nde 5. sezonunu yaşayan uzun forvet, daha önce Union Olimpija, ALBA Berlin ve Bayern Münih'te de forma giymişti.

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