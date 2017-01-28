Galatasaray'dan büyük jest! Şehit Fethi Sekin'in ailesi Arena'da

Galatasaray'dan büyük jest... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Galatasaray'da geçen haftaki maça göre, ilk 11'de 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta ilk 11'de görev yapan Nigel de Jong ve Ahmet Yılmaz Çalık, kart cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemedi.

- Şehit Fethi Sekin'in ailesi misafir edildi

Galatasaray Kulübü, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırladı.

Fethi Sekin'in eşi Rabia, çocukları Burak Tolunay, Dila ve Nisa ile kardeşi Vedat Sekin, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in davetiyle, karşılaşmayı Türk Telekom Arena'da izledi.

Sekin'in oğlu Burak Tolunay, Galatasaray takımı ile maç seremonisine çıkarken, taraftarlar da bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

Dursun Özbek, Fethi Sekin'in Türkiye'nin unutulmaz bir şehidi olduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Vatanına canını veren değerli şehitlerimize biz de elimizden geldiği kadar ne yapacağımızı, nasıl destek vereceğimizi ilk günden itibaren söylüyoruz. Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin hasta bir Galatasaraylı. Galatasaray altyapısına alacağız. İstanbul'a yerleşmeleri halinde ev ihtiyacı konusunda destek vereceğimizi söyledik. Kararı ise onlara bıraktık." diye konuştu.

Fethi Sekin'in kardeşi Vedat Sekin ise "Stadı gördük, çok hoşumuza gitti. Havaalanına indiğimizden bu yana Galatasaray'da başkanından tüm çalışanlarına çok iyi bir şekilde bizimle ilgilendiler. Başkana ve tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.