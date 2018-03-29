Galatasaray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Devletimiz, tarihi bir karar alarak Türk sporu ve amatör kulüplere olan desteğini bir kez daha göstermiştir. Amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' , Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Amatör sporcular için ödenen gelir vergisi tutarı, yeni düzenleme ile birlikte iade edileceğinden amatör branşlardaki kalıcı başarı daha mümkün hale gelecektir. Ülkemizin zor günlerinde birleştirici unsur olan spora katkıları, sadece spora değil, kadirbilir halkımıza da bir nefes olacaktır. Tasarının kanunlaşması sürecinde onay veren başta;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere, tasarının kanunlaşması sürecinde destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerimize teşekkür ederiz" denildi.