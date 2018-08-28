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Galatasaray'dan defansa Zapata takviyesi

Defans hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Zapata için Milan'a 1,5 milyon euro teklif etti.

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Son olarak kadrosunu eski oyuncusu Ndiaye ile güçlendiren Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği stoper transferini de bitirmek üzere. Savunmada Maicon, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz'in Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacağını düşünen sarı kırmızılılar, tecrübeli bir ismi kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın, 31 yaşındaki Kolombiyalı stoper Cristian Zapata ile anlaştığı, bu transferi kısa süre içerisinde açıklayacağı ifade edildi. İtalyan ekibi Milan'ın gözden çıkardığı Zapata ile anlaşan sarı-kırmızılılar, İtalyanlara bonservis olarak 1.5 milyon euro önerdi.

Milan, pazarlık masasına 2.5 milyon euro ile otururken, taraflar arasında çok ufak detayların kaldığı bildirildi. 

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