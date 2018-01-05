Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Bernard çalımı

Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve başkanın ajandasındaki sürpriz isim ortaya çıktı!

Bernard'dan olumlu yanıt!

Bir süredir İstanbul'a gelip giden Shakhtarlı Bernard'ın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye çalım!

Özbek'in sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarak Fenerbahçe ile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor.