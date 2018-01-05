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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Bernard çalımı

Galatasaray transfer için kolları sıvarken taraftarları coşturacak bir haber geldi.

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Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve başkanın ajandasındaki sürpriz isim ortaya çıktı!

Bernard'dan olumlu yanıt!

Bir süredir İstanbul'a gelip giden Shakhtarlı Bernard'ın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye çalım!

Özbek'in sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarak Fenerbahçe ile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor.

Brezilyalılar etkiledi!

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Taffarel, Maicon, Mariano ve Fernando'nun sarı kırmızılı formayı giymeyesi nedeniyle Galatasaray çok sıcak baktığı bildirildi.

Atletico Mineiro ve Shakhtar Donetsk formaları giyen Bernard, kariyeri boyunca 225 maça çıkarken 43 gol kaydetti, 53 de gol pası verdi.

Fotomaç

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