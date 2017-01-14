Galatasaray'dan flaş karar! Podolski...
Galatasaray Yönetimi, Lukas Podolski’nin menacerini görüşmek için İstanbul’a çağırdı.
Galatasaray Yönetimi, Lukas Podolski’nin menajerini görüşmek için İstanbul’a çağırdı.
Sarı-Kırmızılılar, adı Çin kulüpleriyle anılan Alman futbolcunun durumunun bir an önce netleşmesini bekliyor.
Poldi’nin menajerine de, “Ya kalın ya da gidin, ama bir an önce karar verin, lig başlıyor” mesajı verilecek. Galatasaray, tecrübeli oyuncudan 7.5 milyon Euro civarında bonservis geliri talep ediyor.
Fanatik
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