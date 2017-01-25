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Galatasaray'dan Muslera'ya 5 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray, başarılı file bekçisi Fernando Muslera'ya 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti.

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Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında bir parmağı kırık olmasına rağmen büyük bir özveriyle 90 dakika mücadele eden Muslera, önünde oynayan defans hattının istikrarsızlığından bir hayli şikayetçi. Karabükspor karşısında özellikle yenen ikinci golde resmen çıldıran Uruguaylı eldiven 18 hafta boyunca sık sık bu tarz golleri kalesinde görürken, Riekerink’in gelinen feci duruma önlem alamaması sarı kırmızılı takımı oldukça rahatsız ediyor.
 
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Sezonaa Chedjou – Hakan Balta ikilisiyle başlayan Muslera 7 kez bu futbolcularla oynarken, deneyimli kaleci 5 kez Serdar Aziz – Hakan Balta, 3 defa Hakan Balta – Semih, 2 kez Chedjou – Semih Kaya ve 1 defa da Hakan – Balta Ahmet Çalık tandemiyle sahaya çıktı. Gerek hesapta olmayan sakatlıklar, gerekse stoperlerin form düşüklüğü Muslera’yı bir hayli zor durumlara düşürürken, dün yönetimin ani bir kararla Chedjou’yu affetmesi Galatasaray – Akhisarspor maçında ‘Chedjou – Ahmet’ ikilisinin yan yana oynayacağını ve Muslera’nın da bu sefer bu iki stoperlerle kalesini koruyacağını ortaya çıkardı.

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Şu anda Valencia’dan Aderlan Santos ile ciddi bir şekilde ilgilenen ve oyuncunun yıllık maaşında indirime gitmesini isteyen Galatasaray yönetimi bir stoper daha kadrosuna katmaya hazırlanırken, Brezilyalı futbolcunun gelişiyle defans hattının nasıl oluşacağı merakla bekleniyor.

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Bu arada Muslera’nın menajeri Daiel Fonseca, Galatasaray’ın milli file bekçisiyle 5 yıllık sözleşmeye imza atacağını söyledi.

Levent GÜLTEKİN / StarSpor

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