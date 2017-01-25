Galatasaray önce Podolski'yi satacak sonra Tolgay Arslan'ı transfer edecek
Podolski'yi Vissel Kobe'ye göndermeye hazırlanan Galatasaray, Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan için devreye girecek.
- Şampiy10
Galatasaray, Podolski'yi Japon ekibi Vissel Kobe'ye satarsa gelecek parayla Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Orta sahaya oyuncu arayışında olan G.Saray, gözünü Beşiktaş’ın şu an en önemli hamle oyuncusu olan Tolgay Arslan’a dikti. Lukas Podolski’yi isteyen Vissel Kobe ile pazarlık halinde olan sarı-kırmızılıların, Japonya kulübüyle 4.5 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında anlaşması bekleniyor.
G.Saray, Alman yıldızı sattıktan sonra da Beşiktaş kapısını resmen çalacak ve Tolgay Arslan’ı isteyecek. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı ve siyah-beyazlılara bu civarda bir teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Cimbom, Beşiktaş’tan bu sezon 1 milyon 450 bin euro alan Tolgay’a ise yıllık 2.3 milyon euro garanti ücret önermeyi planıyor.
TRABZONSPOR RESMEN İSTEMİŞTİ
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