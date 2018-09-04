Galatasaray'dan Garry Rodrigues'in yıllık ücretine 550 bin euro zam
Galatasaray, 3 yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues'in 1,350 milyon euro olan yıllık ücretinin 1,9 milyon euroya yükseltildiğini borsaya bildirdi.
Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 € olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 € olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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