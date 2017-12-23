Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder bombası

Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi. Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.

Milan ekibiyle yakın ilişkisi olan Terim'in Hakan Çalhanoğlu transferde bu avantajını kullanacağı belirtiliyor. Roma'dan Cengiz Ünder'in alınması için de yine bizzat Terim'in araya gireceği ve transferi bitireceği öğrenildi.

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