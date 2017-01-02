Galatasaray Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'e imza attırıyor

Galatasaray savunma ve hücum hattını güçlendirme çalışmalarında artık imza aşamasına geldi. Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen Hollandalı Garry Rodrigues'le her konuda anlaşan Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle de fiyat konusunda büyük ilerleme kaydetti. Kapıyı 4 milyon eurodan açan PAOK, Galatasaray yönetiminin ısrarı ve oyuncunun da gelmek istemesi nedeniyle 2 milyon euroya kadar indi. Başkan Dursun Özbek'in bizzat ilgilendiği transferin 4 Ocak'a kadar resmen açıklanması bekleniyor. 'Yeni Bruma' olarak lanse edilen sol kanat oyuncusu Rodrigues, PAOK formasıyla oynadığı 20 maçta 6 gol atıp, 3 de asist yaptı.

AHMET ÇALIK'TA MALİ KRİZ AŞILDI

Galatasaray'ın bir başka gözdesi Ahmet Çalık için de görüşmelerde büyük aşama kaydedildi. Gençlerbirliği'nin 4 milyon euro istediği Ahmet için 2 milyon euro öneren Galatasaray'ın fiyata 500 bin euro daha zam yaptığı belirtildi. Milli oyuncunun da isteği doğrultusunda tarafların anlaşması ve Ahmet'in de transfer döneminin resmen başlayacağı 4 Ocak'ta açıklanması planlanıyor. İki oyuncu da devre arası hazırlık kampına yetişecek.

YUNAN BASINI: YÜZDE 90 BİTTİ

Yunanistan basını, 26 yaşındaki Rodrigues'in yüzde 90, Galatasaray'la anlaştığını yazdı. Satış konusunda Yunan basınında çıkan haberler, PAOK taraftarını da rahatsız etti. Taraftarlar, Hollandalının satışının hata olacağını savundu. Roberto Mak'ın Zenit'e verilmesinde aynı hatanın yapıldığını öne süren taraftarlar, yönetimi transferden vazgeçmeye çağırdı.