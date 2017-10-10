Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen: Buraya torpille gelmedim

Galatasaray’dan sürpriz bir kararla Malaga’nın yolunu tutan Cenk Gönen, milli maçlar için verilen arada İstanbul’a geldi. Malaga’ya transferinin menajeri Ahmet Bulut’a bağlanmasına içerleyen Cenk, “Torpille falan gitmedim. Teknik direktör Michel beni özellikle istedi ve aldırdı. Daha önce izlemiş ve bu yüzden transferimde başrolü oynadı. Bu konuda yapılan yorumlara üzüldüm” dedi.

Cenk, “Sakat olduğum dönemde Türkiye’ye geldim ve burada tedavimi sürdürdüm. Ancak Türkiye’deki gazeteler kadroya alınmadığımı yazdı. Oysa sakattım ve bu yüzden Türkiye’deydim” ifadesini kullandı. Kendisiyle ilgili olumsuz bir algı olduğunu savunan Cenk Gönen, “Adım uğursuza bile çıktı. Neymiş, Beşiktaş’tan sonra Galatasaray’da da şampiyonluk görememişim! Galatasaray formasıyla iki kupa gördüm. Güzel anılarım oldu. Ancak önünüzde Muslera varsa şansınız yoktur. Benim de forma şansım yoktu. Kupa maçlarında kaleyi koruyordum” diye konuştu.

Galatasaray’ı sorduğumuz Cenk, eski takımıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Bu sezon çok iyi bir takım kurdu. Hepsi bilinen, takımda fark yaratacak futbolcular alındı. Bu da kendini hemen hissettirdi. Bir de dikkatimi çeken nokta, iyi bir takım olgusu ve arkadaşlığın olduğu... Tudor buna çok önem veriyordu. Geçen sene bunu yapamadı. Bunu sene başarmış.

Gitme kararını aldığını Tudor’a söylediğinde hocanın biraz şaşırdığını dile getiren tecrübeli kaleci, “Hatta istemedi de... Ama gitmek ve şansını denemek istedim” ifadesini kullandı. İspanya’da Arda Turan, Emre Mor ve Enes Ünal ile birlikte 4 futbolcu olarak Türkiye’yi temsil ettiklerini belirten Cenk, geride kalan 7 hafta sonunda ligin son sırasına demir atan Malaga’nın devre arasında önemli takviyeler yapacağını ve ligde kalmak için mücadele edeceğini belirtti. (Skorer)