Galatasaray'dan Mario Balotelli açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinde Mario Balotelli ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır.

Galatasaray Spor Kulübü"