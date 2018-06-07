Galatasaray'dan Mario Balotelli açıklaması
Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinde Mario Balotelli ile ilgili açıklama yapıldı.
Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinde Mario Balotelli ile ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır.
Galatasaray Spor Kulübü"
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