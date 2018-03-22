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Galatasaray'dan muhteşem galibiyet!

EuroCup Women yarı final turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 69-62 mağlup etti.

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EuroCup Women yarı final turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 69-62 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Perfumerias Avenida ile yarı final turu rövanş maçını 28 Mart Perşembe saat 21.30'da Pabellon Arena'da oynayacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Gentian Cici xx, Maka Kupatadze xx, Uros Nikolic xx

Galatasaray: Olivia Epoupa xx 7, Işıl Alben xx 10, Kaela Davis xx 11, Jelena Dubljevic xxx 15, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xx 8, Ewelina Kobryn 6, Gizem Başaran x, Meltem Yıldızhan x, Tuğba Taşçı x

Başantrenör: Marina Maljkovic

Perfumerias Avenida: Angelica Robinson xxx 17, Krisi Tijana Givens x 2, Silvia Dominguez x 6, Adaora Elonu x 6, Erika De Souza x 1, Laura Gil xx 7, Kim Mestdagh xx 12, D'Andra Moss xx 11, Maria Asurmendi x, Laura Nicholls x

Başantrenör: Miguel Angel Ortega

1. Periyot: 18-18

Devre: 36-30 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 53-48 (Galatasaray lehine)

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