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Galatasaray 'Büyük tehdit" haberini yalanladı

Sarı kırmızılı kulüp bugün basında yer alan 'Galatasaray'a büyük tehdit' haberini yalanladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle; "Bugünkü bir gazetede yayınlanan "Galatasaray'a büyük tehdit" başlıklı haber yalan ve maksatlıdır. Haberde iddia edildiği gibi Galatasaray ile Denizbank arasında asla böyle bir pazarlık yaşanmamıştır, yaşanması da mümkün değildir. Denizbank, finansal anlamda Galatasaray'ın en büyük destekçilerinin başında gelmektedir. İş ilişkimiz karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde yıllardır kesintisiz olarak sürmektedir. Konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar intikal ettiği yönündeki iddia ise yazanın sanrılarından ibarettir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla.
 
Galatasaray Spor Kulübü"

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