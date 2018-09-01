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Galatasaray'dan Olağanüstü Genel Kurul kararı

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.

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İşte kulüpten yapılan açıklama;

Tüzüğümüzün 25.3. ve 28. maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına toplantının aşağıdaki gündemle 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum toplantı salonu, Beyoğlu İstanbul adresinde saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 29 Eylül 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

 

Yönetim Kurulu

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