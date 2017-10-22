Galatasaray'dan olay derbi videosu!

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili özel bir maç videosu paylaştı. Sarı Kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça beğenilen klip, Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekti.

Özel olarak hazırlanan bu video; eski oyuncuların şu an mevcut olan takım kadrosunda birbirlerine benzetilmesi ise dikkatlerden kaçmadı...