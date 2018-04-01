Galatasaray'dan rakiplerine 'Şampiyonların kupası müzesinde olur' göndermesi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, sarı-kırmızılı kulüpten ezeli rakiplerine bir gönderme geldi.

Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından Türk Telekom Stadyumu'ndaki skor tabelasınden ''Şampiyonların kupası müzesinde olur'' mesajı paylaşıldı.

Bu mesajın Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun 'Sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacağız' sözleriyle ilgili olduğu sosyal medyada konuşuldu.