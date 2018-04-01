Galatasaray'dan rakiplerine 'Şampiyonların kupası müzesinde olur' göndermesi
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, stadyumda rakiplere ince bir gönderme geldi.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, sarı-kırmızılı kulüpten ezeli rakiplerine bir gönderme geldi.
Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından Türk Telekom Stadyumu'ndaki skor tabelasınden ''Şampiyonların kupası müzesinde olur'' mesajı paylaşıldı.
Bu mesajın Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun 'Sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacağız' sözleriyle ilgili olduğu sosyal medyada konuşuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.