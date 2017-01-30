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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 göndermesi!

Sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri Kayseri’de 4-1 mağlup olunca, resmi twitter hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'dan, Kayseri deplasmanında kötü bir futbol sonrası sahadan 4-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe’ye imalı gönderme geldi. Sarı kırmızılılar resmi Twitter hesabından her sabah rutin olarak yaptığı 'Günaydın Galatasaray Ailesi' tweetine bu kez çok ses getiren ve sosyal medyaya büyük yankı uyandıran bir fotoğraf ekledi.

Dün akşam ezeli rakibi Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'ye gönderme yapan Galatasaray, bugünlerde transferi nedeniyle manşetleri süsleyen Alman yıldızı Lukas Podolski'nin eliyle 4 işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı. Bu tweet Galatasaraylı taraftarlar arasında paylaşım rekoru kırdı.

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