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Jan Olde Riekerink, Galatasaray'da bedavaya çalışıyor!

Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Riekerink'e 5 aydır ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

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Sezon başında yıllık ücreti 900 bin Euro'ya çıkarılan Galatasaray teknik direktör Riekerink'e yönetimin geride kalan 5 ayda hiç ödeme yapmadığı ortaya çıktı.
 
Başakşehir maçı öncesi yöneticilerle yaptığı görüşmede ödeme planında önceliğin futbolculara verilmesini isteyen Hollandalı hocanın 450 bin Euro alacağı bulunuyor. 
 
Oynattığı fubol ve kenardan müdahaleleri tartışma konusu olan Riekerink'in maddi konularda yaptığı fedakarlıkla yönetimin takdirini kazandı.
 
Sabah

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