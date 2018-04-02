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Galatasaray'dan skorboard açıklaması! 'Uyarıldılar'

Galatasaray'dan dün oynana Trabzonspor maçı sonrası skorborda yansıtılan müze reklamı için yeni açıklama geldi.

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Galatasaray'dan dün oynana Trabzonspor maçı sonrası skorborda yansıtılan müze reklamı için yeni açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;

Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.

En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir.

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