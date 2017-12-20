Galatasaray'dan Slaven Bilic bombası!

Fatih Terim’e ise yönetim içinden ciddi bir muhalefet oldu. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları da yeni isimlere yöneldi. Fanatik'in haberine göre bu konudaki ilk aday ise tanıdık bir teknik adam: Slaven Bilic...

Yönetimden süre istedi

Futbol direktörü Cenk Ergün’ün Hırvat teknik adam için harekete geçtiği öğrenildi. Ergün, Bilic ile 3 kez görüşme yapıp, yönetimin teklifini ileterek Galatasaray’ın gelecek planlarını anlattı. Başarılı teknik adamın ise düşünmek için süre istediği kaydedildi. 2013-15 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic, daha sonra Premier Lig’de West Ham’ın başına geçmişti. Burada müthiş bir ilk sezon geçiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezonki kötü sonuçlar sonrası 6 Kasım’da görevinden ayrılmıştı.

Diğer adaylar ise